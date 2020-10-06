‘Toparlanacağız’

Teknik Direktör Robert Prosinecki kötü tabloyu daha çok çalışarak değiştireceklerini ifade etti, “Beklentilerin altında bir performans sergilediğimizin farkındayız. Bu kadar kaliteli oyunculara sahip olup da çok üretememek iyi bir durum değil. Milli aranın ardından toparlanacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı daha fazla yapacağız, gelişeceğiz” dedi. Öte yandan yeşil siyahlılar, sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.