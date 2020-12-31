Toparlanma zamanı

Bülent Buda: Hüseyin Hoca maç öncesi her zamanki alçak gönüllü haliyle her hafta hiç değişmeyen soruları yanıtlıyor. Ne salgından ne hastalardan ne eksiklerden söz ediyor, yakınıyor. Çocuklar da hangisi olursa olsun çıkıyor, oynuyor, yarışıyor. Tuzla, topa daha çok sahip. Ataklarda önde. Ama aslında oyun da ortada. Uçlarda Ahmet İlhan, Enis Destan, Metehan hafife alınacak üçlü değil. Yakaladılar mı bitirirler işi. Nitekim geriye düşüyorlar, hemen ardından Enis’in nefis kafa vuruşuyla eşitliğe ulaşıyorlar. Sorun orta alanıyla savunmanın parçalı bulutlu bir miktar da yalpalayan haliydi. Bu bağlamda kaptana bir serzenişim olacak. Tamam geriye düştünüz. Yani şart mı o savunmayı eksik bırakıp uçlarda yüksek top kollama eylemi? Yerinde kal kaptan lütfen. Biraz da gülümseyelim. Erhan futbol yaşamından sonra kaleciydim ama gol de attım diyebilecek artık. Saçma sapan bir durumdu ama neticede golü Erhan attı.



Fatih Tanfer: Altınordu, Tuzla karşısında maçın başında sürekli topun arkasına geçti. Savunmayı ön plana aldı. Tuzlalı Ahmet Yazar, Fair Play’ı ihlal edip golünü attı. Altınordu 35. dakikada Enis’le beraberliği sağladı. Maçın bilhassa ikinci yarısında topa hakim olan, oyuna yön veren, istediği futbolu oynayan Tuzlaspor’du. Ahmet’in üçüncü golünden sonra Altınordu oyun disiplinini kaybetti. Takım halinde hücuma çıkınca Tuzlaspor 4 net gol pozisyonu yakaladı. Ve durumu 4-1 yaptı. Covid-19 ve sakatlıklar Altınordu’nun oyun düzenini bozdu. Giresun’dan sonra Tuzla’da da kaybetti. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar.



Mehmet Demirtaş: Futbolda artık öyle hatalara şahit oluyoruz ki, pes. Tuzlasporlu Ahmet Yazar sakatlık yaşıyor, kenar çizgiye doğru adımlıyor. Aradan 10 saniye geçmeden, hakem gir işaretini göstermeden alana adım atıyor. Sonrasında da golü buluyor. Diğer bir nokta ise zemin. Altınordu’nun dış sahada çıktığı “Yeşil!” alanlar, oyuncular için sakatlığa davetiye çıkaran cinsten. 1. Lig seviyesindeki ekiplerin sahaları acayip derecede kötü. Federasyon bu konuda bir inceleme yapmalı. Vallahi yazık bu çocuklara! 2 haftadır ne oynadığımız belli değil. 3’lü savunma kurgusu 2 maçtır geriye adam kaçırmakta bir hayli cömert davranmalarına sebep oluyor. Tuzla maçındaki tek artı yön, Enis’in şık kafası ile gelen sayı. Tel tel dökülüyorlar ve en acısı da zirveden kopmaya başlamaları. İlk yarı bitmeden kazanma alışkanlığına dönmek gerek.



Menemen kendine gelemedi



Bülent Buda: Selmani, Menemenspor’un başına gelen en güzel şey. Bunu defalarca söyledim, bir kez daha yazıyorum. Kusursuz, içten, yürekten oynayan harika bir profesyonel. Çok iyi bir kaleci. Düşük tempoda sıkıcı bir oyun. Sanki iki takım da durumdan memnun. Gol pozisyonu yok denecek kadar az. İki tane var her nasılsa. İlki Kamara, plase zayıf. Top kalecinin kucağında. İkincisi de Keçiören’den. Onlar da çerçeveyi geçemiyorlar. Menemen savunması Selmani’nin önderliğinde istikrarlı bir görünüm sergiliyor. İleri uçlardaki eylemler, izleyenin kafasını karıştırıyor. Anlaşılan kulübün içinde sıkıntılar var. Bu durum da haliyle futbolculara yansıyor. Umarım bir çözüm üretilir.



Fatih Tanfer: Menemenspor, Adana’da sahada kazanıp masabaşında kaybettiği maç sonrası fırtınalı bir hafta yaşadı. Hep ifade ediyorum.

Menemen’in 22 yaş civarında çok yetenekli oyuncuları var. Yense lider olacak Keçiören karşısında da bunu gördük. Maç yazımda da belirttim. Menemen izlenmekten keyif alınan bir takım. Ancak Menemen’in de onurudur ve sahip çıkılmalıdır.



Akhisar çözüm üretmeli



Bülent Buda: Daha oyunun ilk saniyeleri. Çekdar Orhan, Ali Kaan’a ‘Al bu topu golünü at’ servisini yapıyor. Ali Kaan da vuruyor. Kaleci çıkarıyor. Lakin o aceleye getirilmiş bir vuruş. Gol vuruşu değil. Öyle olsa top köşeye gider, kaleci de çıkaramaz. Tempolu başlayan, göze hoş gelen, izleyenin beğenisini kazanan güzel bir oyun var alanda. Lakin topa sahip olmada, ataklarda, pozisyon üretiminde ve de gol kaçırmada konuk Giresun açık ara önde. Samimi, gerçekçi olalım. Bu görünüm hiç hoş ve de umut verici değil. Ötesi, fazlası için çok eksikleri var.



Fatih Tanfer: Akhisar maça hızlı başladı. İkinci dakikada Çekdar Orhan pasını verdi, Ali Kaan vurdu. Kaleci Onurcan kurtardı. ‘Tamam Akhisar bugün kötü gidişe son verecek’ dedim. Ancak yanıldım. Vrsajevic’in yokluğunu hissettiler. Kanat akınları olmadı. Varlığı bir dert yokluğu bir dert olan, yeteneklerini bir türlü kullanamayan Hadzic’i de bu maçta aradım. Giresun mutlak gol pozisyonları buldu. 90+5’te de golü kaçırınca mağlubiyete razı oldu. Puanı 13’te kaldı ve tehlike bölgesine girdi. Umarım üstesinden gelirler.



Mehmet Demirtaş: Oyuna istekli ve arzulu bir giriş yaptılar. Ali Kaan ilk dakikalarda etkili göründü. Çekdar da kenar çizgide pozisyon üretmek için çabaladı. Ancak maçın genelinde tutuk bir Akhisarspor izledik. Buna karşın Giresunspor’da, Caner Hüseyin-Eren-Serginho üçgeniyle en iyileri uçtaki Balde’yi beslediler ve akınlarda başroldelerdi. Bu mücadelede Lukac özellikle yan toplarda formsuz bir görüntü sergiledi. İkinci devrede hücumları tutuktu. Giresunspor son haftalarda çok formda. Bunun tam aksine de Akhisarspor aldığı sonuçlarla dibe doğru ilerliyor. Bunun psikolojik olarak da etkisi büyüktü.



Büyük Altay koltuğa oturdu



Fatih Tanfer: Altay maçın başından itibaren takım savunmasını doğru yaptı. Kalede Cihan, defansın merkezinde attığı golle iyi oyununu taçlandıran Berkay ve Lokman’la iyi kapattı.



Orta alanda yakın ve yardımlaşarak oynayınca rakibine pozisyon vermedi. Tuzlaspor ilk atağını 29. dakikada Ahmet ile geliştirebildi. Altay’ın bu doğru oyunda tek sıkıntısı hücumda istenilen üretkenliğin olmamasıydı.



Genel oyun anlayışında en az 1 puanla evine dönmek isteyen takım, defansif bir oyun tarzını benimser. Altay bunun tersini yaparak oyunu rakip alana taşıdı. Bir de Erhan Çelenk, Kappel ve sadece 74. dakikada Ziya’nın ortasıyla pozisyon yakalayan Paixao, daha etkin olsalardı golü daha erken bulabilirlerdi.



İlk yarıda iki takımın da birbirine yaptığı yoğun pres ve sonucunda kilitlenen oyun ikinci yarıda devam etti. Altay’da fizik gücü, top hakimiyeti ve defansa olan katkısıyla harika bir oyun sergileyen Thiam hariç orta alan düştü. Yücel Hoca, Ziya ve Jasmin Scuk’u oyuna aldı. Ve yoğun oyunun hakimiyetini kazandı.



Tuzla 68. dakikada Yasin, 72. dakikada Onur’la pozisyon buldu. Futbolun adaleti yoktur derler ama bu maçta olduğunu gördük. Sahanın yıldızı Thiam’ın şahane şutu kalecinin elinden direğe çarpıp kornere çıktı. Kornerden gelen topta Berkay golünü attı, Altay’ı 1-0 öne geçirdi. Gol atanın kazanacağı bir maçtı. Ve Büyük Altay bu maçı kazandı, tekrar liderlik koltuğuna oturdu.