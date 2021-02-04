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    04.02.2021 - 00:03 |

    Toplu sözleşme sevinci

    Toplu sözleşme sevinci

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan PERAŞ personelinin sendikal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, “2 bin 818 arkadaşımızı kapsayan, Hizmet İş ve Öz-Güven-Sen sendikalarıyla yapmış olduğumuz sözleşmeyi imzaladık. İnşallah yine el ele, omuz omuza tüm kardeşlerimizle birlikte Denizlimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yılı

    Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yıldönümü, etkinliklerle kutlanıyor. Bugün 10.00’da, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Buradaki programın ardından, Büyükşehir tarafından Atatürk’ün 4 Şubat 1931’deki ziyaretinden ve yurt gezilerinden derlenen fotoğrafların bulunduğu serginin açılışı yapılacak. 11.00’de, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, youtube üzerinden ‘90. Yılında Atatürk’ün Denizli Ziyaretlerine Bir Bakış’ konulu bir e-konferans verecek.

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