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    HaberlerEge Haberleri Toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama
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    28.06.2020 - 00:02 |

    Toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama

    Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen kutlaması, Abdullah Arda Meydanı’nda gerçekleştirildi.

    Toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama

    Etli pilav dağıtılan etkinlikte davul zurna eşliğinde sosyal mesafeye dikkat edilerek halaylar çekildi. Belediye Başkanı Halil Arda, “Hep birlikte daha iyi bir Gaziemir için omuz omuza çalışacağız” dedi. 400 emekçiyi kapsayan sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 28 ile 40 arasında zam yapılacak.

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