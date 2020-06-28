Toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama

Etli pilav dağıtılan etkinlikte davul zurna eşliğinde sosyal mesafeye dikkat edilerek halaylar çekildi. Belediye Başkanı Halil Arda, “Hep birlikte daha iyi bir Gaziemir için omuz omuza çalışacağız” dedi. 400 emekçiyi kapsayan sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 28 ile 40 arasında zam yapılacak.