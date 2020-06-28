28.06.2020 - 00:02 |
Toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama
Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen kutlaması, Abdullah Arda Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Etli pilav dağıtılan etkinlikte davul zurna eşliğinde sosyal mesafeye dikkat edilerek halaylar çekildi. Belediye Başkanı Halil Arda, “Hep birlikte daha iyi bir Gaziemir için omuz omuza çalışacağız” dedi. 400 emekçiyi kapsayan sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 28 ile 40 arasında zam yapılacak.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.