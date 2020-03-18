Toplu ulaşıma ayar

İçişleri Bakanlığı tarafından eğlence mekanlarının faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle Baykuş seferlerine ara verildi. Aliağa-Selçuk arası hizmet veren İZBAN’da ek seferler geçici olarak durduruldu. Gaziemir-Alsancak ve Çiğli-Halkapınar arasında, haftaiçi 07.16-09.10 ve 16.40-19.06 saatleri arasında yapılan toplam 28 sefer, ikinci bir talimata kadar yapılamayacak. Metroda son sefer, Fahrettin Altay ve Evka3’ten saat karşılıklı olarak 00.20’de yapılacak. Tramvayda ise Karşıyaka’da Alaybey ve Ataşehir duraklarından, Konak’ta Fahrettin Altay ve Halkapınar duraklarından karşılıklı olarak son seferler saat 00.20’de çıkış yapacak. İZDENİZ’de, Körfez içi deniz ulaşımı haftaiçi 06.45-09.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında mevcut plana görev devam edecek. Haftaiçi diğer saatlerde ise gemiler 30 dakikada bir Bostanlı-Karşıyaka-Konak ve Bostanlı Karşıyaka-Alsancak-Pasaport olmak üzere ring seferleri yapacak. Arabalı vapur sefer saatleri 30 dakikada bir yapılacak ve çocuk oyun parkları kapatılacak.