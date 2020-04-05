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    HaberlerEge Haberleri Toplu ulaşımda maskeli dönem
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    05.04.2020 - 00:01 |

    Toplu ulaşımda maskeli dönem

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmesini dünden itibaren yasakladıklarını belirtti, denetimlerin titizlikle yapılacağını açıkladı.

    Toplu ulaşımda maskeli dönem

    Türkiye’de koronavirüsten ölümün en çok görüldüğü ikinci kent olan İzmir için daha önce de sokağa çıkma yasağı öneren Başkan Soyer, vatandaşlardan sağlıkları için kurallara uymaya çağırdı.

    ‘Alım yapacağız’

    Egedesonsoz.com’un haberine göre, kurallara özellikle toplu yaşamda uyulursa sürecin en az zararla atlatılacağını vurgulayan Soyer, toplu taşımada yeni kuralların yolda olduğunun da sinyalini verdi.

    Toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesi gerektiğini önceden dile getirdiklerine vurgu yapan Tunç Soyer, şunları söyledi: “İzmir’de toplu taşıma araçlarına maskeyle binilecek. Bu araçlarda maskesiz seyahat edilmesine izin vermeyeceğiz. Toplu ulaşıma yetecek kadar maske alımına çıkacağız” dedi.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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