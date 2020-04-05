Toplu ulaşımda maskeli dönem

Türkiye’de koronavirüsten ölümün en çok görüldüğü ikinci kent olan İzmir için daha önce de sokağa çıkma yasağı öneren Başkan Soyer, vatandaşlardan sağlıkları için kurallara uymaya çağırdı.

‘Alım yapacağız’

Egedesonsoz.com’un haberine göre, kurallara özellikle toplu yaşamda uyulursa sürecin en az zararla atlatılacağını vurgulayan Soyer, toplu taşımada yeni kuralların yolda olduğunun da sinyalini verdi.

Toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesi gerektiğini önceden dile getirdiklerine vurgu yapan Tunç Soyer, şunları söyledi: “İzmir’de toplu taşıma araçlarına maskeyle binilecek. Bu araçlarda maskesiz seyahat edilmesine izin vermeyeceğiz. Toplu ulaşıma yetecek kadar maske alımına çıkacağız” dedi.