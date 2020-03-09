‘Toplumumuzun her alanında olmalılar’

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezdi, çalışma arkadaşlarına çiçek hediye etti. Başkan Aksoy, “Kadınların toplumun her alanında var olduğu, eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğu bir Türkiye diliyorum” dedi.