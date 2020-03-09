09.03.2020 - 07:00 |
‘Toplumumuzun her alanında olmalılar’
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezdi, çalışma arkadaşlarına çiçek hediye etti.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezdi, çalışma arkadaşlarına çiçek hediye etti. Başkan Aksoy, “Kadınların toplumun her alanında var olduğu, eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğu bir Türkiye diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.