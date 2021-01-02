Toprağa karışan doğa dostu deri

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici; doğada yüzde 100 çözünebilen deriyle ilgili yürüttükleri Ar-Ge çalışmasında mutlu sona ulaştıklarını, 2021 yılında toplam ihracatlarının yüzde 10’unu doğaya karışabilen deriyle yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özel tabaklama

İtalya’da bitkisel tabaklama alanında faaliyet gösteren SilvaTeam ile 2 yıl önce başlattıkları Ecotan projesiyle doğaya zararlı olabilecek kimyasallar içermeyen, zengin bir gübre kaynağı olabilecek tabaklama yöntemleri araştırdıklarını anlatan Sepici, özel bir tabaklama yöntemiyle üretilen derinin tamamen doğaya karıştığını söyledi. Ürünün özellikle ihracatta kendilerine önemli avantajlar sağlayacağına işaret eden Sepici, “Sepiciler olarak sürdürülebilirlik projelerine çok önem veriyor ve ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ağırlıklı Avrupa’ya ihracat yaptığımız ve global firmaların tedarikçisi olduğumuz için Avrupa Yeşil Mutabakat (European Green Deal) sürecini yakından takip ediyoruz. Dünyadaki önde gelen markalar, bu ürünü tercih edeceklerdir. Bu ürünün geliştirilmesi talebi onlardan geldi” diye konuştu.