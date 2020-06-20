Toprağa sahip çıkan belediyecilik

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel üretimi destekleme çalışmalarından olan karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesinde, Ödemiş ve Tire’nin ardından Menemen’de de ilk ürün alındı. Başkan Tunç Soyer, Menemen Belediyesi’nin tahsis ettiği araziye kendi elleriyle serptiği buğdayları biçer döverle hasat etti.

‘Emeğin karşılığı’

Pandemi sürecinin tüm dünyaya toprakla uyumlu ve doğayla barışık olmak gerektiğini öğrettiğini belirten Soyer, “Toprakta nankörlük yok, eğer emek verirseniz karşılığını veriyor. Kendi kendine yeten ekonominin şartı üretmekten geçiyor. Belediyecilik artık sadece çöp toplamak, yol yapmaktan ibaret değil. Projemize destek veren Başkan Serdar Aksoy’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karakılçık buğdayını Menemen ovalarıyla buluşturan Soyer’e teşekkür eden Aksoy ise “Hasat zamanı bayram zamanıdır. Başkanımız bize öncülük etti biz de ata tohumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Hasadın ardından üretilen karakılçık buğdayı üreticilerden alınarak bir kısmı tohum olarak saklanacak, kalanından un ve ardından ekmek elde edilerek halka ulaştırılacak.

2050’ye kadar dayanacak

Büyükşehir, Foça’nın içme suyu altyapısını da yeniliyor. Yapalak mevkii ile Atatürk Mahallesi arasında ilçeye su aktaran 22 kilometrelik eski ve yetersiz iletim hattının yenileme çalışmalarına devam eden İZSU’nun çalışmalarıyla, ilçenin içme suyu ihtiyacı en az 2050 yılına kadar karşılanacak.

Yaklaşık 100 kilometrelik imalat çalışmasının maliyeti 58 milyon lirayı buluyor. Proje 2020 sonunda tamamlanacak.

Çalışmalar kapsamında, Foça Deniz Üs Komutanlığı’nın yanında yer alan 50 metreküplük su deposunun yerine de 5 bin metreküplük bir depo yapılacak.

Yeni kurallar

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşımacılıkta uyulması gereken yeni kuralları belirledi. Belediye otobüsleri, her koltuğa bir yolcunun yanı sıra ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu taşıyabilecek. Dörtlü koltuklarda iki kişi, çapraz oturacak. Ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar da ayakta yolcu alınabilecek. Gemiler, oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecek. Araçlara maskesiz binilemeyecek.

Sınav günü ücretsiz

Bugün LGS’ye katılacak öğrencilere toplu taşımayla ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Gelecek hafta sonu düzenlenecek olan TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere de ulaşım ücretsiz olacak. Gençler, tüm toplu ulaşım araçlarına sınava giriş belgeleriyle binebilecek.

Atık piller toplanıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Atık Pillerin Toplanması Kampanyası’ küresel salgın nedeniyle gecikmeli başladı. Salgın önlemleri kapsamında bu yıl Büyükşehir Belediyesi’nin önüne pil toplama standı kurulmadı, atık piller ilçe belediyelerince toplanıyor. Kampanya 26 Haziran’a kadar sürecek. Toplandıkları atık pil miktarına göre dereceye girenlere teşvik ödülleri verilecek. l DHA