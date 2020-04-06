Topuklu Efe, dezenfekte istasyonlarını artırıyor

Kamuya ait araçlardan gelen yoğun talepler nedeniyle yeni dezenfekte istasyonları, Kuşadası’nda Yavansu Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı’nda ve Nazilli Otogarı’nın içerisinde kuruldu. İstasyonları, ihtiyacı olan ve kamuya hizmet veren şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları vb. kullanabiliyor.



Tüm araç sahiplerine açık



Tüm toplu taşıma araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesinin salgının yayılmasını önleme noktasında önemli olduğunun altını çizen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaş ve kurumlardan gelen yoğun talep doğrultusunda dezenfeksiyon istasyonlarımızın yenilerini açtık. Ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimizden araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen tüm toplu taşıma araç sahipleri ve bütün kamu kurumları yararlanabilir” dedi.