Topuz’un testi pozitif çıktı

Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, kendisiyle birlikte ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuran Topuz ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Topuz, eşi, 2 çocuğu ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Topuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ailemin tamamında testi pozitif çıktı, şu an sağlık durumları iyi. Ben de karantina sürecindeyim. Ümit ediyorum ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Telefonlarınıza cevap veremediğim için hepinizden özür diliyorum” ifadesine yer verdi. Öte yandan testi pozitif çıkan ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in yoğun bakıma yakın monitörizasyon bölümünde tedavisine devam edildiği açıklandı. -DHA