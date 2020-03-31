Topyekun mücadele

Karşıyaka Belediyesi, tüm ilgili birimlerini seferber ederek aldığı önlemler, sosyal destek hizmetleri, bilgilendirme faaliyetleri, yoğun temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı topkeyûn mücadele sergiliyor. Tüm ekibiyle birlikte yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir yandan da uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşları uyarmak, hizmetleri yerinde denetlemek ve ihtiyaçları tespit etmek üzere ilçeyi karış karış geziyor. Çarşı bölgesi ile Sancaklı, Yamanlar, Şemikler ve Tellibahçe gibi ilçenin dört bir yanındaki mahallelere ziyaretlerde bulunan Başkan Tugay, vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yapıyor. Mesleği tıp doktorluğu olan Tugay, halkı virüs ve korunma yolları konusunda da bilgilendiriyor, ayrıca hizmetler ve ihtiyaçlara ilişkin yerinde incelemelerde bulunuyor.

‘Vatandaşın yanındayız’

Belediyenin 399 40 00 numaralı telefon hattının hafta sonları da dahil her gün halkın hizmetinde olduğunu hatırlatan ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için bu numarayı arayabileceğini belirten Başkan Tugay, “Yurttaşlarımıza ‘Evinizde durun, salgını durdurun’ derken, biz de gereken önlemleri alarak halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Yanlarında olduğumuzu ve onlar için çalıştığımızı bilsinler” dedi.

Tekstil pazarına son

Koronavirüs önlemi çerçevesinde, salı günleri Bahçelievler’de açılan tekstil pazarı ile Yalı (Şemikler) Mahallesi’nde kurulan pazarın tekstil bölümü ve her çarşamba Bostanlı’da açılan pazarın tekstil kısmı kapatıldı.

Sebze meyveye poşet

İlçe genelindeki tüm pazaryerlerinde sebze, meyve ve gıda satışı, belirli kurallar çerçevesinde sürdürülecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yalı’daki pazaryerinde pazarcılara uyulması gereken kuralları anlattı. Tüm ürünlerini poşetlenerek tezgâha konması istendi.

Zabıta görev başında

Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçenin en işlek noktalarından Çarşı ve çevresinde bilgilendirici el broşürleri dağıttı. ‘Evde kalın’ mesajı verilen ve virüse karşı önemli bilgiler içeren broşürleri vatandaşlara takdim eden ekipler, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda sözlü uyarılarda da bulundu. 588 market ve süpermarket ziyaret edildi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vereceği ve içerideki müşteri sayısının hizmet alanının yüzde 10’unu aşmaması gerektiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, Belediye’nin hizmet saatleri de 12.00-16.00 olarak düzenlendi.

STK’lara e-toplantı

Sivil toplum kuruluşu (STK) sayısı bakımından zengin olan Karşıyaka’da, faaliyetlerin durmaması ve dijital ortam üzerinden yürütülmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda STK temsilcileri, dijital ortam üzerinden bir formla Belediye’ye başvuracak.