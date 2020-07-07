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    HaberlerEge Haberleri Torbalı halkı havuza koştu
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Torbalı halkı havuza koştu

    Torbalı’nın eğlence merkezlerinden biri haline gelen Aquapolis, dün kapılarını açtı.

    Torbalı halkı havuza koştu

    Torbalı’nın eğlence merkezlerinden biri haline gelen Aquapolis, dün kapılarını açtı. Kovid-19 salgını nedeniyle tüm önlemleri alan ekipler, girişte dezenfektan tüneli ve ateş ölçer eşliğinde vatandaşı içeri aldı. Havuzdan, ilk gün olmasına rağmen birçok vatandaş ‘Hemşehrim Kartı’ indirimiyle faydalandı. TORBEL Müdürü İsmail Takak, “Mekanda snack bar ve restoranda her türlü yiyecek bulunuyor. Ayrıca 10 yaş altı çocuklar için ücretsiz” dedi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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