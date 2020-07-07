Torbalı halkı havuza koştu

Torbalı’nın eğlence merkezlerinden biri haline gelen Aquapolis, dün kapılarını açtı. Kovid-19 salgını nedeniyle tüm önlemleri alan ekipler, girişte dezenfektan tüneli ve ateş ölçer eşliğinde vatandaşı içeri aldı. Havuzdan, ilk gün olmasına rağmen birçok vatandaş ‘Hemşehrim Kartı’ indirimiyle faydalandı. TORBEL Müdürü İsmail Takak, “Mekanda snack bar ve restoranda her türlü yiyecek bulunuyor. Ayrıca 10 yaş altı çocuklar için ücretsiz” dedi.