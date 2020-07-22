Torbalı kırmızısı

Ege’nin verimli ovalarında yetiştirildikten sonra güneşte kurutulan domatesler, başta Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 60’ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. 400 bin tonun üzerinde domatesin yetiştirildiği Torbalı’da da üreticinin kurutma mesaisi başladı. Beyaz örtüler üzerine yayılan domatesler tek tek ortadan ikiye kesilip seriliyor. İlçenin domates kurutma sektöründe merkez konumda olduğunu söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için var gücümzüle çalışıyoruz. Bunu sadece domates için değil diğer sebze ve meyvelerimiz için de yapmamız lazım. Kurutulan domatesleri Avrupalı kahvaltıda çok tüketiyor. İtalyanlar pizzalarında ve meşhur yemeklerinin soslarında kullanıyor” diye konuştu. l