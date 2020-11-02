Torbalı’da kimse mağdur olmayacak

Deprem sonrası teyakkuza geçen Torbalı Belediyesi, ilçede seferberlik ilan etti. İlk olarak daire amirlerinin katılımıyla dev bir toplantı gerçekleştirdi. Çizilen rota çerçevesinde hareket eden ekipler ilk olarak sokaklarda kalanları belediyenin 30’a yakın tesisine yönlendirdi. Evlerine girmekten çekinenler tesisler ve parklarda sabahlarken sık sık buradaki vatandaşlara çorba, çay, simit servisinde bulunuldu.

Gece boyunca 7 bin kişilik çorba, 2 bin adet simit, 1.500 kişilik konserve yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca yine parklarda ve tesislerde ihtiyacı bulunan 250 kişiye battaniye dağıtıldı. Kurulan 7 çadırda sürekli çorba dağıtımı ise devam ediyor.

24 saat iletişim

Torbalı’da herhangi bir yıkımın olmadığını ve bunun sevindirici olduğunu ifade eden Başkan İsmail Uygur, “Torbalı’da tek bir vatandaşımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz 24 saat görevde. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Her daim vatandaşımızın yanındayız. Ayrıca Hemşehrim İletişim Merkezi (HİM) 0 232 856 66 66 numara ile vatandaşlarımızın tüm telefon çağrılarına ve whatsapp hattı, sosyal medya mecralarından gelecek taleplerini alarak gerekli koordinasyonu sağlayacaktır” dedi.