15.03.2020 - 00:06 |
Torbalı’da sağlık ilk planda
Torbalı Belediyesi, koronavirüse karşı; hizmet binası, okul, cami, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları gibi insanların sıklıkla kullandığı alanlarda başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarının ardından, planlanan etkinliklerle kurslarını da nisan ayının ilk haftasına kadar iptal etti.
Sosyal yaşam alanlarında da detaylı temizlik çalışmaları sürüyor.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.