BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Torbalı’da sağlık ilk planda
    ABONE OL
    15.03.2020 - 00:06 |

    Torbalı’da sağlık ilk planda

    Torbalı Belediyesi, koronavirüse karşı; hizmet binası, okul, cami, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları gibi insanların sıklıkla kullandığı alanlarda başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarının ardından, planlanan etkinliklerle kurslarını da nisan ayının ilk haftasına kadar iptal etti.

    Torbalı’da sağlık ilk planda

    Sosyal yaşam alanlarında da detaylı temizlik çalışmaları sürüyor.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sıradaki Haber