Torbalı’nın köylerine bile doğalgaz geliyor

AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın desteği, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın’ın yoğun uğraşları neticesinde Torbalı’nın köylerine de doğalgaz yatırımı geliyor. Bu kapsamda Özbey Mahallesi, İzmirgaz’ın 2021 yatırım planına dahil edildi. Özbey’in yanısıra Ayrancılar İnönü Mahallesi, Torbalı Karşıyaka Mahallesi ve Yedi Eylül Mahallesi’nde de doğalgazın girmediği ev kalmayacak.

‘Mesafe engeli yok’

AK Parti İlçe Başkanı Günaydın ile Özbey Mahalle Muhtarı Şemsettin Kanza, İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik’i ziyaret ederek, doğalgaz taleplerini kendisine iletti. Yetik, Torbalı haritasını açıp Özbey’in merkeze uzaklığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi, çalışmaların başlaması yönünde talimat verdi. İlçe Başkanı Günaydın, “Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya’nın destekleri ile ilçemize kamu yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Mesafe engeli tanımadan, Torbalı’nın en ücra mahallelerine hükümet yatırımları götürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.