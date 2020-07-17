Torbalı’nın yeni markası, karpuzu

Bölgeye has ürünleri tanıtma çalışmalarını sürdüren Ticaret Odası Başkanı Olgun, “Tarım dayalı sanayinin öneminin farkındayız” dedi.

Torbalı, İzmir ve Türkiye ekonomisine önemli katkı koyan sanayisinin yanında, organik lezzetleri ve özel ürünleriyle tarımda da öne çıkıyor. Her yıl ilçenin farklı bir tarımsal ürününü tanıtmak için çalışma yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, bu yıl karpuz için sahaya çıktı.

İzmir valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter başta olmak üzere il ve ilçe protokolünü ziyaret eden Olgun, “Karpuz yiyin, serinleyin. Üreticiye destek olun” dedi. Karpuz ikramı için Olgun’a teşekkür eden Özgener de, “Torbalı gerek sanayisi, gerekse tarımı ile ön plana çıkan bir ilçemiz. Bende ilçedeki bir sanayici olarak özellikle pandemi sürecinde TTO’nun çalışmalarına bizzat şahit oldum. Torbalı Karpuzu; çok yakın dönemde ülkenin her yerinde adından söz ettirip bir marka haline gelecek” diye konuştu.

‘Vazgeçmiyoruz’

Büyük rağbet gören Torbalı karpuzunun; kurutulmuş domates, zeytin kolonyası, şeftali ve Çapak bardacık inciri gibi ilçenin simgelerinden olmaya başladığını dile getiren Olgun, “Pandemi sürecinde bir kez daha anladık ki tarımsal üretimden vazgeçmememiz gerekiyor. Bizler tarımdan vazgeçmeden sanayileşmeye devam edeceğiz. Bu sebeple Torbalı olarak tarıma dayalı sanayinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.