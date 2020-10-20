Tornavidalı kahraman

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullarda atıl durumda bulunan bilgisayarların yeniden kullanıma sunulması amacıyla başlatılan projeye destek veren Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Solgur, 15 günde yaklaşık 50 bilgisayarı tamir etti.

Kırsala ulaştı

Kendisinin ve çevresindekilerin bilgisayarlarını tamir ettiğini, zamanla bu yeteneğinin geliştiğini anlatan Solgur, “İlk olarak tamir ettiğim bilgisayarlarla okulumuzda EBA destek noktası oluşturduk. Daha sonra kırsaldaki köy okullarının da bilgisayar ihtiyacını karşılamak amacıyla kolları sıvadım. Buradaki en büyük amacım, kırsaldaki çocukların uzaktan eğitime erişebilmeleriydi. Özellikle geri dönüşüme de katkı sağlamak için atıl durumdaki bilgisayarları onardım” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise duyarlılığından dolayı Reis Solgur’a teşekkür etti. Sınırsız Eğitim Projesi kapsamında 252 öğrencinin evine televizyon ulaştırdıklarını belirten Töre, “Mahalle ve köylerdeki EBA destek noktalarını yaygınlaştırıyoruz. Evlerinde internet altyapısı olmayan çocuklara da erişim sağlıyoruz” diye konuştu.