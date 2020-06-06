Toros pazaryeri gün sayıyor

Batur, teknik ekibine çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi. Tesislerin bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal dönüşüme katkı sağlayacağını belirten Başkan Batur, “Kentsel dönüşümün temeli, sosyal altyapıyı destekleyerek kurulabilir. Uzun zamandır bu bölgenin ihtiyacı olan, sadece bölgeye değil uzun vadedeki etkileri ile ilçeye ve İzmir’e kazanım sağlayacak bu tesislerimizi ilçemize kazandırarak, Konak’ta kentsel dönüşümü şimdiden başlattık” dedi. Batur, tesislerin pandemi sonrası tam kapasite çalışacağını kaydetti. Hizmete başlamak için gün sayan, yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri’nde, 137 tezgâhlı pazaryerinin yanısıra, 184 kişilik nikâh salonu, 400 kişilik düğün salonu, aşçılık ve pastacılık kurslarının düzenlenebileceği semt merkezi, kreş ve spor salonu hizmet verecek.