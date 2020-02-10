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    HaberlerEge Haberleri Toros Pazaryeri’nde alışveriş başladı
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    10.02.2020 - 00:04 |

    Toros Pazaryeri’nde alışveriş başladı

    Toros Pazaryeri’nde alışveriş başladı

    Konak Belediyesi’nin 137 tezgâhlı kapalı pazaryeri hizmete girdi. İlk gün alanı ziyaret eden Başkan Batur, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

    Konak Belediyesi’nin Toros’ta inşa ettiği çok amaçlı sosyal tesis içinde yer alan 137 tezgâhlı kapalı pazaryeri hizmete girdi. 4 Şubat’ta yapılan kura çekimiyle yerleri belirlenen esnaf tezgâhlarını kurup ilk satışlarını yaptı, vatandaş da modern pazaryerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

    Eksiklikleri inceledi

    Alışverişin başladığı ilk gün pazaryerine giden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Gültepe ve çevre semtlerde oturan hemşehrilerim, artık daha hijyenik koşullarda alışverişlerini yapabilecek. İlk günlerde belli başlı aksaklıklar olabilir. Pazaryerinin eksiksiz hizmet verebilmesini istiyoruz” dedi.

    Bölgede yaklaşık 11 bir 500 metrekare alana kurulan Konak Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi’nin altında otopark, üstünde ise pazaryerinin yanı sıra semt merkezi, kreş, düğün ve nikâh salonu bulunuyor.

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