Torosgücü’nün acı günü

Genç oyuncunun ölümü camiayı, takım arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. İddiaya göre ağrılı bir şekilde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne giden Taylan ve ailesi, yapılan tetkik ve muayeneye rağmen evlerine geri gönderildi. İlerleyen saatlerde ağrı dayanılmaz olunca yine aynı hastanenin acil servisinde müşahede altına alınan Taylan’ın apandisitinin patlamış olduğu anlaşıldı ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.