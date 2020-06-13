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    13.06.2020 - 00:00 |

    Torosgücü’nün acı günü

    İzmir’in amatör lig ekiplerinden Torosgücü’nde forma giyen 12 yaşındaki futbolcu Taylan Önal, hayatını kaybetti.

    Torosgücü’nün acı günü

    Genç oyuncunun ölümü camiayı, takım arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. İddiaya göre ağrılı bir şekilde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne giden Taylan ve ailesi, yapılan tetkik ve muayeneye rağmen evlerine geri gönderildi. İlerleyen saatlerde ağrı dayanılmaz olunca yine aynı hastanenin acil servisinde müşahede altına alınan Taylan’ın apandisitinin patlamış olduğu anlaşıldı ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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