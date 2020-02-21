Towerlife markaları indirimli elektrik

Aydem Enerji’nin bir kuruluşu olan, bölge gözetmeksizin yurt içindeki tüm serbest tüketicilere ise ikili anlaşma yolu ile elektrik tedarik hizmeti veren Gediz Elektrik ile imzalanan sözleşme kapsamında, Towerlife Marka Danışmanlığı bünyesindeki markalar Gediz Elektrik’in bulunduğu tüm şehirlerdeki şubelerinde elektriği indirimli kullanacak ve zamlardan etkilenmeyecek. Gediz Elektrik ile imzalanan bu sözleşmeden ilk yararlanan marka ise 1453 Osmanlı oldu. İndirim diğer markalarla devam edecek.