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    HaberlerEge Haberleri Trafiğin psikolojisine bakan merkez
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    15.10.2020 - 00:03 |

    Trafiğin psikolojisine bakan merkez

    Trafiğin psikolojisine bakan merkez

    Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde hizmet veren EÜ Psikoteknik Değerlendirme Merkezi EBİLTEM Uydu Laboratuvarı; ehliyetlerine el konulan sürücülerden ticari taşıt sürücülerine, demiryolu personelinden pek çok endüstri kuruluşu çalışanlarına yönelik hem psikoteknik değerlendirme hizmeti veriyor hem de trafik psikolojisi, sürücü davranışları ve diğer konularda araştırma faaliyetleri yürütüyor. Sürücülüğü meslek edinmiş bireylerin psikolojik durumları ile motor becerilerinin hayati önem taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Merkezimiz pek çok testle sürücülerin trafiğe uygunluklarını denetliyor” dedi.

    Uygun kişi belirleniyor

    Merkez Sorumlusu, Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Gülin Kaça da, “Araştırmalara göre, trafik kazalarının yüzde 90’ı insan hatalarından kaynaklanıyor. Bu bulgu, trafik psikolojisi çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Trafik psikolojisi; zihinsel ve psikomotor beceriler, kişilik özellikleri ve trafikle ilişkili tutum ve davranışlara odaklanıyor. Ek olarak hiperaktiflik ve dikkat eksikliğinin teşhis ve tedavisi, nöropsikoloji, spor psikolojisi ve madde bağımlılığı alanlarında araştırmalar yürütüyoruz. Şirketlere de eleman seçimi ve değerlendirilmesi konusunda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.  

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