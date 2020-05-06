‘Trafik değil, doğru kentleşmenin projesi’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin ana arterlerinde yaşama geçirilen tek yön uygulamasıyla ilgili konuştu, projenin olumlu sonuçlarını kısa zamanda alacaklarını söyledi. Başkan Günel, şu ifadeleri kullandı: “İlk sonuçları şimdiden çok olumlu olan bu projenin, fiziki düzenleme çalışmaları sonrasında daha rahat ve stressiz bir trafik dolaşım sistemine sahip olacağız. Tek yön projemizin etap etap çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı etaptan oluşan projenin üç etabını tamamladık. 4’üncü etap olan Candan Tarhan Bulvarı üzerindeki kavşakların kalıcı düzenlemelerinin yapılması devam etmektedir. 5’inci etap ise Tarhan Bulvarı’nın Gençlik Caddesi’ne kadar çift yönlü trafiğe açılmasıdır. Kemal Arıkan Caddesi de sadece yaya trafiğine açık olarak yeniden düzenlenecek. Projenin son etabı, Atatürk Bulvarı ve Sahil projesinin kalıcı olarak hayata geçirilmesi. Bu çalışma da turizm sezonu sonrasında yapılacak.”

Yeşil alan artacak

Başkan Günel, “Tek Yön projesi, sadece bir trafik düzenleme projesi değildir. Bu projenin tamamlanmasıyla kentimizdeki mevcut peyzaj alanını yüzde 40 artıracağız. Kavşak ve meydan düzenlemeleri ile turizm kentine yakışır bir görsel güzelliğe de sahip olacağız. Daha yeşil bir kent için önemli bir çalışmayı da tamamlayacağız.

Her devrim zorlu bir süreç sonunda başarıya ulaşır. Kuşadası’nda da tek yön uygulaması trafikte bir devrimdir” dedi.