Trafik sorununu çözecek projeler

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Hüsnü Öten ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Günel, sorunları dinledi. Günel, ilçede hayata geçirecekleri yeni projelerle trafiğin büyük oranda rahatlayacağını belirtti, “Geçmişten gelen birçok problem çabalarımızla çözüldü. Devam edenleri de çözmek için uğraşıyoruz. Yaklaşık iki senedir Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimiz ve hemşerilerimiz için çalışıyoruz” dedi.

Balıkçıya malzeme

Öte yandan Kuşadası Belediye Meclisi, balıkçı esnafına malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Balıkçı esnafına kişi başı 4 takım barbun ağı, 3 takım voli ağı ve 6 takım paragot desteğinde bulunulacağı belirtildi. Geçimini balıkçılıktan sağlayan İbrahim Evran, “Öncelikle Belediye Başkanımız Ömer Günel’e bu zor günlerde bize malzeme desteğinde bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Kuşadası’nda göreve gelen hiçbir belediye başkanı bizim sorunlarımızla bu kadar yakından ilgilenmemişti” diye konuştu.

Pandemi ve depremden etkilenenlere destek

Kuşadası Belediyesi, dört uzman personeli pandemi ve Ege Denizi’nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sunması için görevlendirdi. Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Ada Kültür Merkezi’nde kurulan Psikososyal Destek Merkezi’nde psikologlar Candan Atak, Fatma Yıkılmaz ile Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşe Özgül, salı ve çarşamba günleri vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor.