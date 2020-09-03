Trafikte acımıyor!

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, aynı zamanda fahri trafik müfettişi. Özgener, trafik kurallarına uymayanlara gereken cezayı uyguluyor. Trafik kurallarına uyma konusundaki duyarlılığıyla bilinen Özgener, emniyet şeridinden gidenleri, kırmızı ışıkta geçenleri, hız sınırını aşanları affetmiyor.

Maaş almayan, gönüllülük esasıyla görev yapan fahri trafik müfettişlerinden biri olan Özgener, kural ihlaline karşı tutanak tutuyor, onları trafik birimleriyle paylaşıyor ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 7 gün içinde teslim ediyor.