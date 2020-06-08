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    08.06.2020 - 00:04 |

    Travertenlerde keyif

    Travertenlerde keyif

     

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listes’inde yer alan beyaz cennet Pamukkale’de hafta sonu hareketliliği başladı. Pamukkale’ye ateşleri ölçülerek giren ziyaretçiler ağızlarında maskeleriyle travertenlerin üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini çıkardı. Pamukkale’deki esnaflarda hareketlilikten memnun olurken, virüse karşı tedbirlerini de tamamladı.

    Şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçi ise, yasaksız ilk hafta sonunu beyaz cenneti görmek için değerlendirdiklerini belirtti. l DHA

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