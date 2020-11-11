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    11.11.2020 - 00:04 |

    Travmayı dostuyla birlikte atlatacak

    İzmir’i vuran depremin ardından, hasar gören evine girmekten çekindiği için çadırkente yerleşen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Oğulcan Tırpan, yaşadığı travmayı iki can dostuyla atlatmaya çalışıyor.

    Travmayı dostuyla birlikte atlatacak

    5.5 ve 8.5 aylık olan köpeklerinin de psikolojisinin bozulduğunu anlatan Tırpan, “Yemek yememeye başladılar. Hasta oldular. Ailemin yanına da gidebilirdim ama onları bırakabileceğim bir yer yok. Küçük çadırımızda birlikte uyuyoruz. Buradaki herkes köpeklerimi çok sevdi. Bazen depremzede çocuklarla beraber yatıyorlar” dedi.

    Yetkililerin hiçbir şeyi eksik etmediğini belirten Tırpan, can dostlarının çadıra alışık olmadığını ve en kısa zamanda bir eve çıkmak istediğini belirtti. l AA

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