Tribünün ruhu formalara emanet

Göztepeli futbolseverler kampanya kapsamında pazartesi gününden itibaren lisanslı formalarını kulübe bırakacak ve bu formalar Gürsel Aksel Stadyumu’nun koltuklarında yerini alacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “İyi gün, kötü gün, ligler, hava şartları ne olursa olsun takımının yanında olan Şanlı Göztepe taraftarı bu zorlu günlerde de tribündeki yerini alabilecek. Formalar iç sahada oynayacağımız tüm müsabakalarda tribünlerimizi süsleyecek ve bu müsabakaların ardından sahiplerine geri teslim edilecektir” ifadeleri kullanıldı.



Koltuklar boş kalmayacak



Başkan Mehmet Sepil ise hayata geçirecekleri forma uygulamasıyla seyircisiz maçlarda taraftarlarını yanlarında hissedeceklerini söyledi. Sepil, “Seyircisiz oynanacak maçlar ile alakalı hem diğer Avrupa liglerinde hem de ülkemizde çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Biz de bu doğrultuda dileyen taraftarlarımızdan formalarını bizlere teslim etmesini istiyoruz. Taraftarlarımızın formalarını ait oldukları yere, Gürsel Aksel Stadyumumuzun tribünlerine yerleştireceğiz ve seyircisiz oynayacağımız maçlarda onlar da bizimle olacak. Tüm operasyonun ücretsiz olarak gerçekleşeceği bu uygulamanın sonunda formasını teslim eden taraftarlarımıza hatıra olarak bir yama (patch) hediye edeceğiz” açıklamasını yaptı.



‘Kalbimizdesin Süvari’



Göztepe ve Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Adnan Süvari, vefatının 29. yılında unutulmadı. Sarı kırmızılılara 2’şer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Süvari için Göztepe, “Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Efsane Teknik Direktörümüz Adnan Süvari’yi vefatının 29. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz” mesajını yayınladı.