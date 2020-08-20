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    HaberlerEge Haberleri TSYD İzmir’den 6. voleybol turnuvası
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    20.08.2020 - 02:17 |

    TSYD İzmir’den 6. voleybol turnuvası

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, geleneksel hale getirdiği voleybol turnuvasını bu yıl Simya Metal sponsorluğunda 6. kez gerçekleştirecek.

    TSYD İzmir’den 6. voleybol turnuvası

    Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Voleybol Salonu’nda yapılacak. Turnuvaya Arkasspor ve Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma’nın yanı sıra Afyon Belediye Yüntaş ile İnegöl Belediyespor katılacak. Turnuvada pazartesi günü saat 14.00’te Arkasspor-Afyon Bld, 17.00’de TFL Altekma-İnegöl Bld karşı karşıya gelecek. Salı günü İnegöl-Arkas, Afyon-TFL, çarşamba günü ise İnegöl- Afyon, Arkas- TFL maçları oynanacak.

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