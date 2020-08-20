TSYD İzmir’den 6. voleybol turnuvası

Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Voleybol Salonu’nda yapılacak. Turnuvaya Arkasspor ve Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma’nın yanı sıra Afyon Belediye Yüntaş ile İnegöl Belediyespor katılacak. Turnuvada pazartesi günü saat 14.00’te Arkasspor-Afyon Bld, 17.00’de TFL Altekma-İnegöl Bld karşı karşıya gelecek. Salı günü İnegöl-Arkas, Afyon-TFL, çarşamba günü ise İnegöl- Afyon, Arkas- TFL maçları oynanacak.