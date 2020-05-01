TTO, kaynağını krediye aktardı

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Meclisi, tüm kaynağını üyelere kredi olarak kullandırma kararı aldı. Proje kapsamında yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler yüzde 7.50 faiz oranıyla 50 bin lira kredi kullanılabilecek, 2020’de anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üye, 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Denizbank Torbalı Şube Müdürü Sezgin Yaylı, Meclis Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte protokolü imzalayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Nefes Kredisi’nde tek şart üyenin yıllık cirosunun 3 milyon liranın altında olması, başka şart aranmıyor. Üyelerimiz aldıkları faaliyet belgesiyle Denizbank şubelerine giderek başvurabilir” dedi.