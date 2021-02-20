TÜBİTAK, Egeli bilim insanlarının destekçisi

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) burs ve destek programları sonuçlarına göre Ege Üniversitesi’nden (EÜ) 117 öğrenci ve öğretim elemanı destek almaya hak kazandı. Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Egeli genç bilim insanları, inovasyonu, girişimciliği öğrenerek Ar-Ge kültürü ve tecrübesini kazanıp; kişisel ve entelektüel becerilerini geliştirecekler. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine önemli katkı sağlayacaklar” dedi.