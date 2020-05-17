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    HaberlerEge Haberleri TÜBİTAK’ın yıldızı: Bornova
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    17.05.2020 - 00:03 |

    TÜBİTAK’ın yıldızı: Bornova

    Bilim Fuarları’na katılan gençlerin 40 projesi destek alacak

    TÜBİTAK’ın yıldızı: Bornova

    TÜBİTAK Bilim Fuarları projelerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen 30 farklı tematik alandan ülke genelinde 12 bin 832 okulun başvuru yaptığı 4006 bilim fuarları, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından değerlendirildi. 81 ilden toplam 6 bin 511 okulun projesi destek almaya hak kazandı. Yüzbinlerce ortaokul ve lise öğrencisinin hazırladığı 124 bin 401 alt proje, 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenecek bilim fuarlarında sergilenecek.

    ‘Bu başarı hepimizin’

    Son 3 yıldır 4006 fuarda İzmir’in en başarılı ilçesi ise Bornova oldu. İl genelinde 268 projenin kabul edildiği etkinlikte 40 proje ile ilk sırada Bornova yer aldı. Başvurusu kabul edilen okullar, projeler ve fuar organizasyonu için TÜBİTAK’tan 7000 TL’ye kadar maddi destek alabilecek. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir KADIOĞLU, “TÜBİTAK ve AB projelerindeki başarılarımız her sene artarak devam ediyor. Bu vesileyle genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyoruz. Bu başarı hepimizin” diye açıklama yaptı.

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