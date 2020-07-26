TÜBİTAK’ta üç ödül aldılar

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi Olcay Oransoy, matematik dalında hazırladığı “Çizgelerin kesme sayısı için dinamik bir kesin algoritma önerisi” konulu projesiyle Türkiye birinciliğini elde etti. Olcay Oransoy, geçtiğimiz yıl, yine çizge teorisinde hazırladığı matematik projesiyle Türkiye birinciliğini elde etmişti.



‘Çok iş başardık’



Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Oğul Can Küçükbıyıklar ve 10. sınıf öğrencisi Kerem Burak Yılmaz da, yazılım dalında hazırladıkları “Eşzamanlı çoklu kamera görüntülerinden kişi takibi uygulaması” konulu projeleriyle Türkiye üçüncüsü oldu.



Lise Müdürü Aylin Gil, henüz üç yıllık bir okul olduklarını ve az zamanda çok işler başardıklarını belirtti.