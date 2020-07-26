TÜBİTAK’ta üç ödül aldılar
51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Olcay Oransoy, Matematik dalındaki projesiyle Türkiye birincisi oldu, Oğul Can Küçükbıyıklar ve Kerem Burak Yılmaz da Yazılım dalındaki projeleriyle üçüncü oldu. Türkiye finali, 6-8 Temmuz’da yapılan yüz yüze veya çevrimiçi değerlendirmelerin ardından sona erdi. Bu yıl yarışmada, 3 bin 4 farklı okuldan 12 bin 697 kız ve 10 bin 831 erkek olmak üzere 23 bin 528 öğrencinin on iki dalda hazırladığı 15 bin 273 proje yarıştı.
Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi Olcay Oransoy, matematik dalında hazırladığı “Çizgelerin kesme sayısı için dinamik bir kesin algoritma önerisi” konulu projesiyle Türkiye birinciliğini elde etti. Olcay Oransoy, geçtiğimiz yıl, yine çizge teorisinde hazırladığı matematik projesiyle Türkiye birinciliğini elde etmişti.
‘Çok iş başardık’
Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Oğul Can Küçükbıyıklar ve 10. sınıf öğrencisi Kerem Burak Yılmaz da, yazılım dalında hazırladıkları “Eşzamanlı çoklu kamera görüntülerinden kişi takibi uygulaması” konulu projeleriyle Türkiye üçüncüsü oldu.
Lise Müdürü Aylin Gil, henüz üç yıllık bir okul olduklarını ve az zamanda çok işler başardıklarını belirtti.