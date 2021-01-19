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    HaberlerEge Haberleri TÜBİTAK’tan, EÜ projesine destek
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    19.01.2021 - 00:01 |

    TÜBİTAK’tan, EÜ projesine destek

    TÜBİTAK’tan, EÜ projesine destek

    TÜBİTAK, ARDEB-1001 projelerinin bilimsel değerlendirme sonuçlarını açıkladı. EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Organik Atık Yönetiminde Yenileşimci Kompostun Toprak Katkı Maddesi Olarak Kullanım Potansiyeli: Üretim Teknolojisi, İklim Değişikliğiyle Mücadele, Toprak Kalitesi ve Bitki Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi” projesi desteklenmeye uygun bulundu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini tebrik etti, başarılar diledi.

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