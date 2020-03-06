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    HaberlerEge Haberleri Tugay, Almanya’yla işbirliği kuracak
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    06.03.2020 - 00:02 |

    Tugay, Almanya’yla işbirliği kuracak

    Tugay, Almanya’yla işbirliği kuracak

    Sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmaları çerçevesinde uluslararası ilişkilerini güçlendirmeyi ve Avrupa düzeyindeki iyi uygulama örneklerini kenti taşımayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, Almanya’nın Hamm Belediyesi’yle işbirliği kararı aldı. Hamm kentini ziyaret ederek proje ve hizmetlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ortak projeler üretecek; özellikle gençlik, eğitim, çevre ve iklim değişikliği gibi konularda işbirlikleri kuracağız” dedi.

    Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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