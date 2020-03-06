Tugay, Almanya’yla işbirliği kuracak

Sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmaları çerçevesinde uluslararası ilişkilerini güçlendirmeyi ve Avrupa düzeyindeki iyi uygulama örneklerini kenti taşımayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, Almanya’nın Hamm Belediyesi’yle işbirliği kararı aldı. Hamm kentini ziyaret ederek proje ve hizmetlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ortak projeler üretecek; özellikle gençlik, eğitim, çevre ve iklim değişikliği gibi konularda işbirlikleri kuracağız” dedi.