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    HaberlerEge Haberleri Tugay, Bostanlı’nın sorunlarını dinledi
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    19.09.2020 - 00:02 |

    Tugay, Bostanlı’nın sorunlarını dinledi

    Tugay, Bostanlı’nın sorunlarını dinledi

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bostanlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Altı ayda bir buluşup Bostanlı’nın sorunlarını konuşmak istediklerini belirten BESİAD Başkanı Emre İpek, yaptıkları çalışmaları anlattı. Sorunları esnafla birlikte çözmek istedikleri dile getiren Tugay, “Karşıyaka’da yaşayan herkesi düşünerek çözüm bulalım. Kent yaşamını, insanlarımızı rahatsız etmeyecek her türlü faaliyete sıcak bakıyorum. Bundan sonra çözüm için ortak hareket edeceğiz” dedi.

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