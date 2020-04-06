Tugay ekledi, Aksoy da katıldı

Kampanyaya dönüşen organizasyonda, her belediye başkanı maaş bağışını duyurduğu twit’ine başka bir başkanı ekliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, maaşını bağışladığını açıkladığı mesajına Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u ekledi ve “Sen de bizimle misin Başkanım?” diye sordu. Aksoy, bu twit’e, “Başkanım mesajını aldım. Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk talimatları doğrultusunda her kararı destekliyoruz. Maaşımı çok sevdiğim Menemenim için bağışlıyorum. Büyük bir özveriyle, azimle, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Öyle değil mi @chpaliengin Başkanım?” cevabını verdi. Aksoy, bu twit’iyle kampanyaya Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’i de ekledi, “Şimdi dayanışma ve birlik olma zamanı” dedi. Engin, “Mesajınızı aldık. Genel Bakanımızın öncülüğünde sosyal balediyeciliği Türkiye’ye yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Maaşımı Narlıdere’ye, vatandaşların yararı için bağışlıyorum” diyerek zincirle Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a ulaştı.