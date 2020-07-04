04.07.2020 - 00:00 |
Tugay ve Karace bir arada
Karşıyaka’da ağustos ayının sonunda yapılması beklenen olağan genel kurul öncesi camiadan bir kesimin adaylık baskısı yaptığı eski başkanlardan Cenk Karace, Belediye Başkanı Cemil Tugay’la bir araya geldi.
Belediye Başkanı Tugay’ın futbol takımıyla ilgili projelerini paylaştığı öğrenildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.