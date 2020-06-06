Tugay’dan vefa örneği

‘Tarihe tanıklık etti’



Karşıyaka Çarşı’da başlayıp Cumhuriyet İlköğretim Okulu karşısında devam eden meslek yaşamı boyunca Gode Cengiz, Lemi Yerli, Gazcı Erol, Ekrem Güçsav ve Ogün Altıparmak gibi değerli isimleri dükkânında ağırlayan, Karşıyakalılara özveri ve güler yüzle hizmet veren Nurettin’e teşekkürlerini sunan Başkan Tugay, “Dükkânı tarihe tanıklık etmiş değerli bir büyüğümüz. Meslek hayatını noktaladığını duyunca kendisini ziyaret etmek istedik. Kentimize sunduğu hizmetler ve kattığı değer için Karşıyakalılar adına çok teşekkür ediyorum” dedi.