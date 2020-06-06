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    HaberlerEge Haberleri Tugay’dan vefa örneği
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    06.06.2020 - 00:01 |

    Tugay’dan vefa örneği

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’da 68 yıl aralıksız olarak berberlik yapan ve dükkânını geçen hafta kapatıp meslek yaşamına nokta koyan, 84 yaşındaki Süleyman Nurettin’e vefa ziyaretinde bulundu.

    Tugay’dan vefa örneği

    ‘Tarihe tanıklık etti’

    Karşıyaka Çarşı’da başlayıp Cumhuriyet İlköğretim Okulu karşısında devam eden meslek yaşamı boyunca Gode Cengiz, Lemi Yerli, Gazcı Erol, Ekrem Güçsav ve Ogün Altıparmak gibi değerli isimleri dükkânında ağırlayan, Karşıyakalılara özveri ve güler yüzle hizmet veren Nurettin’e teşekkürlerini sunan Başkan Tugay, “Dükkânı tarihe tanıklık etmiş değerli bir büyüğümüz. Meslek hayatını noktaladığını duyunca kendisini ziyaret etmek istedik. Kentimize sunduğu hizmetler ve kattığı değer için Karşıyakalılar adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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