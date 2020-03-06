TÜGİAD Ege ile İZSİAD ortak proje üretecek

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (İZSİAD) ziyaret etti, iki STK arasında işbirliğini artırarak ortak projelere imza atmak istediklerini ifade etti. İki derneğin üyeleri arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve sağlık turizmi başta olmak üzere çeşitli konularda ortak projeler geliştirilebileceği belirtildi. Durmuş, “Güçlü bir kent, aktif bir toplum hedefini her zaman gözeten İZSİAD ile İzmir’e katkı koyabilmek adına projeler geliştirmek istiyoruz” dedi. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt da, “İzmir ve bölge için başta sağlık turizmi olmak üzere birçok alanda proje üretmek gerekiyor” ifadesini kullandı.