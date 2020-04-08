TÜGİAD’dan tüm sektörler için çağrı

Tüm dünya ekonomilerinin Kovid-19 nedeniyle olağanüstü tedbirler almaya yöneldiği günlerde, Türkiye’nin de ciddi bir sınavdan geçtiğini belirten Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), hükümetin aldığı tedbirler ve göstermiş olduğu hızlı reaksiyon için teşekkür etti.

Reel sektörün fikirlerinin ve önerilerinin de değerlendirileceğini umduklarını belirten TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş, “Oluşabilecek durgunluk piyasasına bugünden tedbirler alınabilmesi en büyük temennilerimiz” dedi. TÜGİAD üyelerinin, paketler ve desteklerle ilgili görüşlerini aktaran Durmuş, şöyle konuştu:

Beklenti ortak

“Kamu bankalarına binen yük azaltılmalı ve firmaların imkanlardan hızlı şekilde faydalanabilmelerinin önü açılmalı. Kredilerle ilgili maliyet ve masraflar süreç boyunca alınmamalı. Özel bankalar da aynı adımları atmalı. Tüm imalat sanayinin ve hizmet sektörleri de bu erteleme ve desteklerden faydalandırılmalı. Tarımsal faaliyetlerde bulunan firmaları, gıda dışı tarım ürünlerinin satış ve nakliye kanallarının kapalı olması nedeniyle desteklenmeli.İhraç edilemeyecek ürünlerin, iç piyasaya devlet sübvansiyonları ile sunulabilmesi hem üreticiyi koruyacaktır hem de halkımızın ucuz ve taze ürüne ulaşımına katkı sağlayacaktır. Kısaca tüm sektörler, ertelenen SGK, muhtasar vb. kamusal ödemelerinin, bu süreçte çalışılamadığı için ilerde ödeme sorunlara yol açacağından tahakkuk ettirilmemesini bekliyor. KÇÖ başvurularının da hızlı şekilde neticelendirilmesini bekliyor.