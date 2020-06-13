Tülüşah çiçek açtı

Bitkinin doğal ortamda yetişenlerden önce çiçek açması heyecan yarattı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen Tülüşahların çoğaltılması, ilçede botanik turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacak” dedi. Kuşadası’nın sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri her zaman titizlikle koruyacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Amacımız Tülüşah’ı kentin simgelerinden biri haline getirmek. Koruma alanını daha da genişleteceğiz” diye konuştu.