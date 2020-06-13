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    HaberlerEge Haberleri Tülüşah çiçek açtı
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    13.06.2020 - 00:03 |

    Tülüşah çiçek açtı

    Yok olma riski taşıdığı için tarihi Güvercinada Kalesi’ndeki özel alanda koruma altına alınan endemik bitki türü ‘Tülüşah’ bu yılın ilk çiçeklenmesini yaptı.

    Tülüşah çiçek açtı

    Bitkinin doğal ortamda yetişenlerden önce çiçek açması heyecan yarattı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen Tülüşahların çoğaltılması, ilçede botanik turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacak” dedi. Kuşadası’nın sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri her zaman titizlikle koruyacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Amacımız Tülüşah’ı kentin simgelerinden biri haline getirmek. Koruma alanını daha da genişleteceğiz” diye konuştu.  

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