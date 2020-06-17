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    HaberlerEge Haberleri Tülüşah yayılıyor
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    17.06.2020 - 07:00 | | EŞBER OKAYER DHA

    Tülüşah yayılıyor

    Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi Nawal Karaer, İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki evinin yanındaki arazide sarı çiçek açan bitkiyi EKODOSD’a haber verdi.

    Tülüşah yayılıyor

    Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi Nawal Karaer, İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki evinin yanındaki arazide sarı çiçek açan bitkiyi EKODOSD’a haber verdi. Yapılan incelemede, bitkinin tülüşah olduğu belirlendi. Tülüşahların yetiştiği bölgenin toprak yapısının killi ve kireçli olduğu görüldü. Alanın, Kuşadası Belediyesi tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi. Öte yandan tülüşaha zarar verenleri 73 bin 747 lira ceza bekliyor. 

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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