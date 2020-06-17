Tülüşah yayılıyor

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi Nawal Karaer, İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki evinin yanındaki arazide sarı çiçek açan bitkiyi EKODOSD’a haber verdi. Yapılan incelemede, bitkinin tülüşah olduğu belirlendi. Tülüşahların yetiştiği bölgenin toprak yapısının killi ve kireçli olduğu görüldü. Alanın, Kuşadası Belediyesi tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi. Öte yandan tülüşaha zarar verenleri 73 bin 747 lira ceza bekliyor.