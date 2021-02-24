Tüm bölgeye hitap edecek

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete giren Organ Nakli Merkezi’nde ilk böbrek nakli gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenen ve sertifikası alınan merkezde ilk böbrek nakil ameliyatı, Organ Nakil Merkez Müdürü Prof. Dr. Okay Nazlı, merkez sorumlu hekimi Doç. Dr. Murat Urkan ve ekibi tarafından yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, Muğla’da ilk defa kurulan merkezin tüm bölgeye hizmet vereceğini söyledi. Togan, yaklaşık 4 milyon insana hitap eden tesisi her geçen gün gelişen projelerle güçlendirerek, vatandaşlara üst düzey sağlık hizmeti sunacaklarını vurguladı. Nakli gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Urkan da, toplumda öldükten sonra organların bağışlanması konusunda çekimserlik bulunduğunu ancak canlı verici sayısı bakımından dünyada ikinci olunduğunu ifade etti; ilk nakil ameliyatının başarıyla sonuçlandığını 60 yaşındaki hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu kaydetti.

‘İkinci şans doğdu’

Böbrek nakli gerçekleştirilen 60 yaşındaki Mustafa Şahinkaya da, “Kendimi çok iyi hissediyorum. İkinci bir şans doğdu. 3 yıldır diyalize giriyordum” diye konuştu. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da, hastayı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti; “Hastanemizde sağlık alanında en modern yöntemlerin kullanılıyor olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.

‘Muğla için önemli’

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Erdegez, 22 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğuna dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, merkezin hem halk sağlığı hem de sağlık turizmi açısından önemli olduğunu söyledi, öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtti.