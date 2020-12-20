Tüm dünyaya ulaşmak e-ticaretle mümkün

‘Gerilemeyi durdurduk’

Sekiz ayrı başlıkta eğitim programı planladıklarını, online yapılacak eğitimlerle deri sektörüne özel terzi işi bir eğitim programı planladıklarını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Sanal fuarlar sayesinde bugüne kadar ihracat yapamadığımız yeni pazarlara giriş yaptık. Bazı ihraç pazarlarımızda büyük artışlar yakaladık. Kasım ayı sonunda 117.5 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Konteynerlerle ayakkabı, çanta, deri ceket satma devri bitiyor. Tüketici e-ticaret konforuna alıştı. Dünya genelinde tüketiciye tek tek ürün satabilecek konuma gelmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Onay ise, “Tüketici bizleri e-ticaret konusunda donanımlarımızı güçlendirmeye zorluyor. Dünya genelinde e-ticaret 2022 yılında 6.5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacak” dedi.