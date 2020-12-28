Tüm hediyeleri tek tek ulaştırdı dağıttı

Engellilerin salgın döneminde çok zorlandığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Engelli çocuğu olan aileler bu zorluğu daha fazla hissediyor. Her yıl yaptığımız engelsiz partiyi çocuklarımızın heyecanla beklediğini biliyorum. Ama ne yazık ki bu sene partimizi yapamadık. Biz de onları bir nebze olsun sevindirmek için kendilerine hediyelerimizi ulaştırdık. Umarım 2021’de sağlıklı ve güzel günlere bir an önce kavuşuruz” dedi.