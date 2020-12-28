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    HaberlerEge Haberleri Tüm hediyeleri tek tek ulaştırdı dağıttı
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    28.12.2020 - 00:03 |

    Tüm hediyeleri tek tek ulaştırdı dağıttı

    Balçova’da yaşayan engelli vatandaşlar için her yıl düzenlenen engelsiz parti, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamadı. Başkan Fatma Çankaya’da, 130 çocuk için hediyeler alarak ekibi ile birlikte evlerini tek tek ziyaret etti.

    Tüm hediyeleri tek tek ulaştırdı dağıttı

    Engellilerin salgın döneminde çok zorlandığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Engelli çocuğu olan aileler bu zorluğu daha fazla hissediyor. Her yıl yaptığımız engelsiz partiyi çocuklarımızın heyecanla beklediğini biliyorum. Ama ne yazık ki bu sene partimizi yapamadık. Biz de onları bir nebze olsun sevindirmek için kendilerine hediyelerimizi ulaştırdık. Umarım 2021’de sağlıklı ve güzel günlere bir an önce kavuşuruz” dedi.

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