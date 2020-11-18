‘Tüm ilçelere örnek olmalı’

El becerisiyle kısa sürede Türk komşuları gibi dikiş makinesi de kullanmayı öğrenen Fırat, ustalara taş çıkartıyor. Burada çok mutlu olduğunu belirten Fırat, “Çocuklarım da kurslara katılıyor. Yunusemre’de ki kültür merkezi diğer ilçelere örnek olmalı. Böyle bir hizmet Ukrayna’da yok” dedi. l DHA