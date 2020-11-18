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    HaberlerEge Haberleri ‘Tüm ilçelere örnek olmalı’
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    18.11.2020 - 00:04 |

    ‘Tüm ilçelere örnek olmalı’

    TÜRKİYE’YE 10 yıl önce yerleşen, son 2 yıldır da Manisa’da yaşayan Ukraynalı Anna Fırat (35), zamanını değerlendirmek ve çevre edinmek için katıldığı Yunusemre Belediyesi’nin dikiş-nakış kursunda geleneksel el sanatlarını öğrendi.

    ‘Tüm ilçelere örnek olmalı’

    El becerisiyle kısa sürede Türk komşuları gibi dikiş makinesi de kullanmayı öğrenen Fırat, ustalara taş çıkartıyor. Burada çok mutlu olduğunu belirten Fırat, “Çocuklarım da kurslara katılıyor. Yunusemre’de ki kültür merkezi diğer ilçelere örnek olmalı. Böyle bir hizmet Ukrayna’da yok” dedi. l DHA

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