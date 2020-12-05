‘Tüm imkanlarımızla onların yanındayız’

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde mesaj yayınladı. Başkan Akın mesajında, dezavantajlı vatandaşların yaşadıkları sorunların herkesin ortak sorunu olduğunu belirtti, “Onların yaşamlarını kolaylaştıracak ve toplumsal hayata katılımlarını artıracak çalışma ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yalnızca özel günlerde değil, tüm imkanlarımızla her zaman yanlarındayız” dedi.